Gregory Robert Angell Jr.

Brandon Lee Basham

Morgan Marianne Billings

Kalob Michael Black

Destiny Marie Bonds

Isaiah Christopher Cody

Ethan Isaac Cody

Dakotah Lee Cole

Trinity Siemone Leigh Crawford

Phoebe Madison Davidson

Dillon Ray Dotson

Trista Ellen Erskine

Trenity Allen Farmer

Jacob Micheal Ferguson

Renea Diane Foster

Tanner Edward Gill Jr.

Nicklous Edward Gill

Nathan Clay Graham

Robin McKay Graham

Aleah Faith Gray

Jennifer Ayrianna Leshae Gwinn

Alana Devika Harrison

Micahi Don Houchins

Shaelynn Hilderbrand

Emily Jade Justice

Bryson Joseph Keaton

Julien Tyler Keaton

Olivia Anne Keaton

Lane Harless Lawrence

Chloe Isabella Lester

Ariel Briana Lilly

Kylie Rae Mekenzey Lilly

Kaleb Spencer Martin

Marlee Ryen Meador

Danielle Marie Midkiff

Kaysey Brooke Nichols

Tyler Scott Niday

Haley Nicole O’Neal

Elijah William Osborne

Eli Ray Patterson

Megan Elizabeth Richmond

Ellie Lorraine Rhodes

Hallie Jane Rodes

Madison Michele Rollyson

Laken Bernice Romanello

Marissa Nicole Ruff

Darrell Ray Sharp III

Ethan Perry Spence

Jordan Alexandira Spencer

Michael Shannon Sprague Jr.

Joshua Edward Stickler

Maggie Brooke Stover

Stephanie Nichole Teabo

Logan Harvery Trahan

Samuel Robert Whittaker

McKennah Jaelynn Wilborn

Nicholas Wayne Willey

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