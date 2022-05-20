Gregory Robert Angell Jr.
Brandon Lee Basham
Morgan Marianne Billings
Kalob Michael Black
Destiny Marie Bonds
Isaiah Christopher Cody
Ethan Isaac Cody
Dakotah Lee Cole
Trinity Siemone Leigh Crawford
Phoebe Madison Davidson
Dillon Ray Dotson
Trista Ellen Erskine
Trenity Allen Farmer
Jacob Micheal Ferguson
Renea Diane Foster
Tanner Edward Gill Jr.
Nicklous Edward Gill
Nathan Clay Graham
Robin McKay Graham
Aleah Faith Gray
Jennifer Ayrianna Leshae Gwinn
Alana Devika Harrison
Micahi Don Houchins
Shaelynn Hilderbrand
Emily Jade Justice
Bryson Joseph Keaton
Julien Tyler Keaton
Olivia Anne Keaton
Lane Harless Lawrence
Chloe Isabella Lester
Ariel Briana Lilly
Kylie Rae Mekenzey Lilly
Kaleb Spencer Martin
Marlee Ryen Meador
Danielle Marie Midkiff
Kaysey Brooke Nichols
Tyler Scott Niday
Haley Nicole O’Neal
Elijah William Osborne
Eli Ray Patterson
Megan Elizabeth Richmond
Ellie Lorraine Rhodes
Hallie Jane Rodes
Madison Michele Rollyson
Laken Bernice Romanello
Marissa Nicole Ruff
Darrell Ray Sharp III
Ethan Perry Spence
Jordan Alexandira Spencer
Michael Shannon Sprague Jr.
Joshua Edward Stickler
Maggie Brooke Stover
Stephanie Nichole Teabo
Logan Harvery Trahan
Samuel Robert Whittaker
McKennah Jaelynn Wilborn
Nicholas Wayne Willey