Woodrow Wilson will host a wrestling quad with Greenbrier East, Greenbrier West and Ripley Saturday at noon.
The day will feature 22 wrestlers ranked in the latest top 10 by the West Virginia Wrestling Coaches Association at wvmat.com.
106 pounds: Garrett Johnson, Woodrow Wilson, Class AAA No. 1.
113: Will Godby, Greenbrier East, Class AAA No. 4; Jackson Woods, Woodrow Wilson, Class AAA No. 7.
120: Tucker Lilly, Greenbrier West, Class AA-A No. 4; Jacob Meadows, Woodrow Wilson, Class AAA No. 10.
126: Tyler Roark, Woodrow Wilson, Class AAA No. 3.
132: J.J. Bailes, Woodrow Wilson, Class AAA No. 2.
138: Jon Painter, Greenbrier West, Class AA-A No. 8; Troy Harris, Woodrow Wilson, Class AAA No. 9.
144: Ethan Kay, Ripley, Class AAA No. 4; Moses Gray, Greenbrier West, Class AA-A No. 5; Vance Neal, Woodrow Wilson, Class AAA No. 8.
150: Evan Vandall, Greenbrier West, Class AA-A No. 9.
157: Ethan Osborne, Woodrow Wilson, Class AAA No. 1; Hunter Brown, Ripley, Class AAA No. 3; Craig Barnhouse, Greenbrier East, Class AAA No. 7.
165: Jacob Reeves, Woodrow Wilson, Class AAA No. 8.
175: Jay Jones, Woodrow Wilson, Class AAA No. 3; Cooper Durst, Ripley, Class AAA No. 4.
190: Landon Jones, Woodrow Wilson, Class AAA No. 8.
215: Cole Vandall, Greenbrier West, Class AA-A No. 2; Thomas Mullins, Greenbrier East, Class AAA No. 4.
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