GLENVILLE STATE COLLEGE AA PATHWAY COMPLETERS
Joseph Ziad Cooper
Sieann Marie Deal
Emma Lauren Johnson, also Summa Cum Laude
SUMMA CUM LAUDE
Lillie Kate Bell
Sandra Marie Crites
Kelsi Isabel Foster
Hunter Wade Gohil
Allie Marie Hanks
Derek Scott Harris
Rebekah Jo Hypes
Brandon Edward Johnson
Conner Scott Jones
Lacie Amelia Jones
Abigail Marie Lucas
Cambrea Marie Mathes
Noah Lee Miner
Robyn Blake Mullinax
Victoria Luci Osborne
Briar Alexander Paxton
Lillian Grace Payette
Bryson Connor Phipps
Jaclyn Isabel Rose
Emily Marie Tharp
Kathleen Bryn Walkup
Kalyssa Trishelle Wine
MAGNA CUM LAUDE
Bradley Eric Bostic
Wiley Blaine Crowder
Julia Lourie Foreman
Isaac Curtis Gilbar
Jeffrey Paul Girod
Griffin Alexander Irvin
Alissa Faith Peck
Travis Trevon Smith Jr.
Hannah Louise Sigler
CUM LAUDE
Kristen Reann Baker
Chelsea Nicole Billups
Jalena Abagale Groves
Aaron Joseph Johnson
Hayden Allen Morris
Kylie Suesann Mullens
Jaxon Cooper Chantz Mullins
Emma Rain Neal
Emily Brynn Painter
Aaron Dean Proffitt
Breanna Marie Shelton
Olivia Morgan Short
Lora Paige Toler
Bailey Arthur Ihtiar Weed
Kayla Paige Acord
Alexis Paige Addair
Nicholas Alexander Addington
Heidi Olivia Adkins
Kasey Allen Alderman
Kellen Andrew Alderman
Jonathan David Bailes
Travis Allen Ball
Mercedes Marie Beam
Joseph Alexander Beberniss
MacKendra Faith Bleigh
Dylan Robert Bollinger
Maya Elise Bostic
Emma Lou Boyles
Colby Lee Bunch
Emma Renee Byrnes
Christian James Carpenter
Dylon Wyatt Carr
Harminie Reann Collins
Kimberly Laycen-Elaine Cook
Elaina Marie Davis
Alyssa Lynn Deal
Ethan Scott Deboard
Kaitlyn Grace Deems
Austin James Deitz
Jordan Russel Donaldson
Trianna Nicole Elliott
Stella MayLee Enke
Justin Clayton Lee Flanagan
Kaylee Renee Flanagan
Marissa Lynn Foster
Tracey Ann Frame
Ethan Maxwell Garvin
Tayla Lee Gibson
Kendall O’Dell Giles
Isaiah Lee Griffin
Breanna Faith Grose
Derick Isaiah Grose
Bryson Riley Groves
Matthew Tyler Hall
Annie Marie Hamilton
Ralph Edward Hamrick IV
Aaron Edward Hensley
Christopher Alan Hook Jr.
Caleb Chad Hunter
Roger Eugene Hypes II
Katelyn Natalie Johnson
Trinity Sue Marie Jones
Donavan Todd Keenan
Jacob Andrew Keene
Alyssa Dawn Kelley
Emma Madalynn Kiss
Jasmine Juliet Lewis
Madison Rae Lilly
Shelbie Dawn Logar-Hodichak
Molly Leanne McCarthy
James Logan McClung
Jacob Adren Messenger
Makensi Carole Mills
Breeanna Kaitlynn Moats
Kacelyn Denise Palmer
Shiv Manish Patel
Colby Tyler Pishner
Alexis Faith Rader
Emily Nichole Rader
Jacob Wade Ramsey
Ronald Dean Roberts III
Collin Patrick Rock
Phillip Hunter Rush
Noah Stephen Scarbrough
Marie Elizabeth Scott
Jurney Isabella Sheets
Brayden Christopher Short
Laci Brooke Snider
Jacob Michael Spinks
Ellie Claire Stull
Colton Ray Thomas
Evelyn Jade Thomas
Roger William Thomas Jr.
Ryan Nicholas Thompson
Tyler Gregory Timmerman
Mattisson Grace Underwood
Megan Jamie Wadsworth
Alyssa Grace White
Anthony Levi Winchell
Brayden Michael Young