GLENVILLE STATE COLLEGE AA PATHWAY COMPLETERS

Joseph Ziad Cooper

Sieann Marie Deal

Emma Lauren Johnson, also Summa Cum Laude

 

SUMMA CUM LAUDE

Lillie Kate Bell

Sandra Marie Crites

Kelsi Isabel Foster

Hunter Wade Gohil

Allie Marie Hanks

Derek Scott Harris

Rebekah Jo Hypes

Brandon Edward Johnson

Conner Scott Jones

Lacie Amelia Jones

Abigail Marie Lucas

Cambrea Marie Mathes

Noah Lee Miner

Robyn Blake Mullinax

Victoria Luci Osborne

Briar Alexander Paxton

Lillian Grace Payette

Bryson Connor Phipps

Jaclyn Isabel Rose

Emily Marie Tharp

Kathleen Bryn Walkup

Kalyssa Trishelle Wine

 

MAGNA CUM LAUDE

Bradley Eric Bostic

Wiley Blaine Crowder

Julia Lourie Foreman

Isaac Curtis Gilbar

Jeffrey Paul Girod

Griffin Alexander Irvin

Alissa Faith Peck

Travis Trevon Smith Jr.

Hannah Louise Sigler

 

CUM LAUDE

Kristen Reann Baker

Chelsea Nicole Billups

Jalena Abagale Groves

Aaron Joseph Johnson

Hayden Allen Morris

Kylie Suesann Mullens

Jaxon Cooper Chantz Mullins

Emma Rain Neal

Emily Brynn Painter

Aaron Dean Proffitt

Breanna Marie Shelton

Olivia Morgan Short

Lora Paige Toler

Bailey Arthur Ihtiar Weed

Kayla Paige Acord

Alexis Paige Addair

Nicholas Alexander Addington

Heidi Olivia Adkins

Kasey Allen Alderman

Kellen Andrew Alderman

Jonathan David Bailes

Travis Allen Ball

Mercedes Marie Beam

Joseph Alexander Beberniss

MacKendra Faith Bleigh

Dylan Robert Bollinger

Maya Elise Bostic

Emma Lou Boyles

Colby Lee Bunch

Emma Renee Byrnes

Christian James Carpenter

Dylon Wyatt Carr

Harminie Reann Collins

Kimberly Laycen-Elaine Cook

Elaina Marie Davis

Alyssa Lynn Deal

Ethan Scott Deboard

Kaitlyn Grace Deems

Austin James Deitz

Jordan Russel Donaldson

Trianna Nicole Elliott

Stella MayLee Enke

Justin Clayton Lee Flanagan

Kaylee Renee Flanagan

Marissa Lynn Foster

Tracey Ann Frame

Ethan Maxwell Garvin

Tayla Lee Gibson

Kendall O’Dell Giles

Isaiah Lee Griffin

Breanna Faith Grose

Derick Isaiah Grose

Bryson Riley Groves

Matthew Tyler Hall

Annie Marie Hamilton

Ralph Edward Hamrick IV

Aaron Edward Hensley

Christopher Alan Hook Jr.

Caleb Chad Hunter

Roger Eugene Hypes II

Katelyn Natalie Johnson

Trinity Sue Marie Jones

Donavan Todd Keenan

Jacob Andrew Keene

Alyssa Dawn Kelley

Emma Madalynn Kiss

Jasmine Juliet Lewis

Madison Rae Lilly

Shelbie Dawn Logar-Hodichak

Molly Leanne McCarthy

James Logan McClung

Jacob Adren Messenger

Makensi Carole Mills

Breeanna Kaitlynn Moats

Kacelyn Denise Palmer

Shiv Manish Patel

Colby Tyler Pishner

Alexis Faith Rader

Emily Nichole Rader

Jacob Wade Ramsey

Ronald Dean Roberts III

Collin Patrick Rock

Phillip Hunter Rush

Noah Stephen Scarbrough

Marie Elizabeth Scott

Jurney Isabella Sheets

Brayden Christopher Short

Laci Brooke Snider

Jacob Michael Spinks

Ellie Claire Stull

Colton Ray Thomas

Evelyn Jade Thomas

Roger William Thomas Jr.

Ryan Nicholas Thompson

Tyler Gregory Timmerman

Mattisson Grace Underwood

Megan Jamie Wadsworth

Alyssa Grace White

Anthony Levi Winchell

Brayden Michael Young

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