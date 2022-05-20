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Lucas Wayne Whaples

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Logan Mark Willis

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Ronald Eugene Wilson

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Colten Robert Workman

Luke Steven Wriston

Kayla Breann Wyatt

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