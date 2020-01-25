The following calls were made to police agencies on Jan. 23; however, the call may have resulted in something other than what was originally reported.
Beckley Police Department
Animal call unknown: S. Eisenhower Dr. and Myers Ave.
B&E not in progress: 363 Market Rd., 340 S. Fayettte St.
Burglar alarm: 30 Bypass Plaza (Patty’s), 213 Tolley Dr., 4255 Robert C. Byrd Dr. (Big Lots), 4303 Robert C. Byrd Dr. (Tractor Supply)
Check welfare: 100 block Pinewood Dr.
Civil matter: 1710 Harper Rd. (RGH)
Disturbance: 104 Prince St., 811 N. Oakwood Ave.
Drug violation not in progress: 212 S. Vance Dr. (Beckley Housing FMRS Apts. Apt. 15)
DVP served: 306 Worley Rd.
Fraud: 501 Neville St. (BCPD)
Larceny: 300 E C St., 2003 Harper Rd. (Fujiyama Japanese Steak House)
Loud music/noise: 300 Reservoir Rd. (2)
Magistrate Detail: 222 Main St.
Mail Run: 501 Neville St. (BCPD)
Motor vehicle accident: 500 block S. Kanawha St., 1330 N. Eisenhower Dr. (Walmart)
MVA leave the scene: 106 1st. Ave. (Helping Hands)
Open door/window: 111 E. Bunting Lane
Person down: 133 Beckley Xing (Kroger), Rails to Trails
Reckless driver: 100 block N. Eisenhower Dr.
Shoplifting: 1048 N. Eisenhower Dr. (Kohl’s Dept. Store)
Special assignment: 100 block Crawford St., 100 block Main St. (3), 600 S. Fayette St. (Salvation Army), 2893 Robert C. Byrd Dr. (Sheetz) (2), 108 N. Eisenhower Dr. (Sheetz), 1732 Harper Rd. (Kroger), 503 Neville St. (big parking garage) (2), 500 block S. Fayette St., 1330 N. Eisenhower Dr. (Walmart), 100 block Barber Ave., Rails to Trails (3), 100 block Beckley Plaza, 100 block Granville Ave. (2),100 block Franklin Ave., 222 Main St., 100 block Patch St., 100 block Antonio Ave., 100 block Earwood St., 100 block Crawford St., 500 block Neville St., 1710 Harper Rd. (RGH), 100 block Hylton Lane, 1939 Harper Rd., 100 block S. Fayette St., 100 block Park Ave., 100 block College Ave., 10 block Orchard Ave.
Suspicious person: 100 block King St., 500 block Neville St.
Threats: 1330 N. Eisenhower Dr. (Walmart)
Traffic stop: 1220 N. Eisenhower Dr. (Sam’s Club), 1408 N. Eisenhower Dr. (Sheetz), Robert C. Byrd Dr. and 3rd. Ave., 1100 block E. Beckley Bypass (2), 1300 block Harper Rd., 200 block Pikeview Dr., 200 block Harper Rd., 1000 block Maxwell Hill Rd., Harper Rd. and Hylton Lane, 500 block Pinewood Dr., 1900 block Harper Rd., Holliday Dr. and Tolley Dr., 300 block Teel Rd., Prince St. and N. Kanawha St., Robert C. Byrd Dr. and Paint St., Robert C. Byrd Dr. and Sisson St., Neville St. and Leslie C. Gates, 2893 Robert C. BYrd Dr. (Sheetz), Robert C. Byrd Dr. and Old Eccles Rd., 2200 Robert C. Byrd Dr., Robert C. Byrd Dr. and 4th St., 3103 Robert C. Byrd Dr. (Little Caesars), S. Kanawha St. and Bostic Ave., Ritter Dr. and Sullivan Rd.
Trespassing: 223 S. Heber St. (Budget Inn), 3133 Robert C. Byrd Dr. (Little General Store)
Vin verify: 2857 Robert C. Byrd Dr. (Bolen’s Used Auto Sales)
Warrant served: 501 Neville St. (BCPD) (3)
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Raleigh County Sheriff’s Office
Burglary: Amigo
Business check: Bradley, Prosperity
Check welfare: Beaver, MacArthur
Disturbance: Beckley
Fraud: Beckley (2)
Harassment: Beckley
Larceny: Beckley
Loud music/noise: Glen Daniel
MVA: Beckley
Open door/window: Bradley, Amigo
Parking complaint: Bradley
Reckless driver: Harper Heights, MacArthur
Residence check: Fairdale
Robbery: Sophia
Shoplifting: MacArthur
Stolen vehicle: Glen Daniel, Bradley
Suspicious activity: Prosperity
Suspicious person: Crab Orchard, MacArthur, Bradley