The following is a list of incidents reported to police agencies on May 8; however, the call may have resulted in something other than what was originally reported.
Beckley Police Dept.
Animal call unknown: N. Eisenhower Dr.
Assault: N. Eisenhower Dr.
Attempt to serve warrant: Antonio Ave., Johnstown Rd., Bailey Ave., Hull St.
Barking dog: Temple St.
Burglar alarm: 4036 Robert C. Byrd Dr. (Burger King), 303 Woodcrest Dr.
Check welfare: N. Eisenhower Dr.
Civil assist: S. Eisenhower Dr.
Disturbance: Rural Acres Dr., Vine St.
Domestic: Mercer St., Beckwoods Dr.
Eloped/walk away: 306 Stanaford Rd. (BARH)
Extra patrol: 100 block Westwood Dr., 1700 block Harper Rd., 1 Rails to Trails (3), 100 block Dixie Ave., 200 block Dixie Ave., 100 block Virginia St., 100 block G St., 200 block Main St., 2 Rails to Trails (2), 100 block Hillpark Dr., 100 block Orchard Ave., 1330 N. Eisenhower Dr. (Walmart) (3), 1220 N. Eisenhower Dr. (Sam’s) (3), 1210 N. Eisenhower Dr. (Lowe’s) (3), 2893 Robert C. Byrd Dr. (Sheetz), 400 block Neville St., 400 block Lewis Ritchie Dr., 100 block Maplewood Lane, 200 block Hargrove St., 510 Ewart Ave. (Willbrian Apts.), 1900 block Harper Rd., 100 block Beckley Plaza, 4303 Robert C. Byrd Dr. (Tractor Supply)
Follow up call: E. Prince St.
Found property: Ewart Ave.
Harassment: N. Eisenhower Dr.
K9 Unit: Harper Rd
Litter specify: S. Kanawha St.
Magistrate detail: Main St. (2)
MVA with injury: 4100 block Robert C. Byrd Dr.
Overdose: Earwood St.
Reckless driver: Maxwell Hill Rd. and Robert C. Byrd Dr., 1220 N. Eisenhower Dr. (Sam’s), 100 block N. Vance Dr.
Shooting: Harper Rd.
Shoplifting: 1330 N. Eisenhower Dr. (Walmart) (3)
Special assignment: 300 block Beckley Plaza
Suspicious activity: Stanaford Rd., Beckley Plaza, Hartley Ave., S. Eisenhower Dr.
Suspicious person: Virginia St. and W. Neville St., Harper Rd. (Enterprise Rent A Car)
Suspicious vehicle: Harper Rd.
Threats: Harper Rd.
Traffic stop: 3300 block Robert C. Byrd Dr., Robert C. Byrd Dr. and Old Eccles Rd., 4100 block Robert C. Byrd Dr., 4200 Robert C. Byrd Dr., 4600 block Robert C. Byrd Dr., 4700 block Robert C. Byrd Dr., Robert C. Byrd Dr. and Sisson St., Robert C. Byrd Dr. and Plaza Center, Ragland Rd. and Clarence W. Meadows Memorial Blvd., 400 block Woodlawn Ave., 3200 block Robert C. Byrd Dr., 300 block Third Ave., 2000 block Harper Rd., 3400 block Robert C. Byrd Dr., 1500 block Harper Rd., 1700 block Harper Rd.
Unwanted person: Neville St., Truman Ave.
Wildlife complaint: Beckwoods Dr.
Raleigh Sheriff’s Dept.
911 Hangup: Daniels
Burglary not in process: Dorothy
Destruction of property: Coal City
Disturbance: Leevale, Bradley
Illegal burn: Cranberry
K9 Unit request: Coal City
Larceny: Lanark
MVA with injury: Beaver, Shady Spring
MVA without fluid/injury: Dry Creek
Possible DUI: Beaver
Reckless driver: Bolt, Beckley
Suspicious person: Prosperity
Suspicious vehicle: Beckley
Threats: Bradley
Traffic stop: Beckley
Vehicle disabled: Grandview