The following is a list of incidents reported to police agencies on Jan. 5; however, the call may have resulted in something other than what was originally reported.
Beckley Police
Burglar alarm: Robert C. Byrd Dr. (Tractor Supply), Smith St., Neville St.
Burglary not in progress: E St.
Business check: 3000 block Robert C. Byrd Dr.
Civil matter: S. Fayette St.
Disturbance: S. Oakwood Ave., Fulton Ave.
Domestic: Laurel Terrace
Extra patrol: 100 block Lewis Ritchie Dr., Johnstown Rd. (Little General), 500 block Neville St. (3), 100 block Autumn Lane (2), 100 block Patch St., 100 block Hillpark Dr., N. Eisenhower Dr. (Freedom Skate Park), Robert C. Byrd Dr. (Big Lots), Robert C. Byrd Dr. (Tractor Supply) (2), 3100 block Robert C. Byrd Dr. (3), New River Dr. (Moose Lodge), Robert C. Byrd Dr. (Little General/Dunkin Donuts) (3), Robert C. Byrd Dr. (Papa John’s), 1 Rails to Trails (2), 100 block S. Oakwood Ave., 1900 block Harper Rd., 300 block Dixie Ave., 100 block Lewis Ritchie Dr., 3000 block Robert C. Byrd Dr., 1408 N. Eisenhower Dr. (Sheetz) (2), 1700 block Harper Rd., 100 block Beckley Xing, 100 block 9th St. (2), 4200 block Robert C. Byrd Dr. (Raleigh Mall), 300 block Broadway St., Ewart Ave. (Willbrian Apts.) (2), 100 block Woodlawn Ave., S. Heber St. and Neville St. (2), Wilkes Parkway (YMCA Soccer Complex) (2),100 block Hickory Dr., 100 block Broadway St., Sandstone Dr., 100 block F St., 100 block Larew Ave., 100 block Edgewood Dr., N. Eisenhower Dr. (Lowe’s), N. Eisenhower Dr. (Sam’s)
Follow up call: Woodlawn Ave., S. Heber St.
Gas drive off: S. Eisenhower Dr. (Go Mart)
Larceny: Harper Rd. (Poncho and Lefty), Miller St.
Loud music/noise: 3rd Ave.
Magistrate detail: Main St.
Mail run: Neville St. (BCPD)
MVA private lot: S. Heber St. (Beckley Water Co.)
MVA without fluid/injury: 900 block Eisenhower Dr.
Possible DUI: Ritter Dr. and Airport Rd.
School Zone: Park Ave. (Park Middle School)
Shoplifting: N. Eisenhower Dr. (Walmart) (2)
Special assignment: Neville St. (BCPD)
Suspicious activity: S. Heber St. (Charles House)
Suspicious vehicle: 100 block Beckley Plaza
Traffic stop: 1700 block Harper Rd., 800 block Woodlawn Ave., 100 block Industrial Dr., S. Fayette St. and Thomas St., City Ave. and S. Oakwood Ave. (5), City Ave. and Raleigh Ave., 400 block Neville St., W. Neville St. and Virginia St., 500 block Neville St., Neville St. (BCPD), 300 block Robert C. Byrd Dr. (Donut Connection), Locust St. and Robert C. Byrd Dr., Stanaford Rd., N. Eisenhower Dr. (Shoe Carnival), 1200 N. Eisenhower Dr. (Pets Supply Plus), Clarence W. Meadows Memorial Blvd., N. Eisenhower Dr. (Lowe’s), 3300 block Robert C. Byrd Dr., N. Eisenhower Dr. (Lowe’s)
Unwanted person: Robert C. Byrd Dr. (Dollar General)