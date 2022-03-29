The following is a list of incidents reported to police agencies on March 27; however, the call may have resulted in something other than what was originally reported.
Beckley Police
911 Hangup: S. Eisenhower Dr.
Abandoned vehicle: Barber Ave.
B&E not in progress: Johnstown Rd.
Burglar alarm: S. Fayette St., 4303 Robert C. Byrd Dr. (Tractor Supply),4289 Robert C. Byrd Dr. (Olive Garden)
Check welfare: Fulton Ave.
Civil matter: S. Vance Dr.
Customer complaint: Granville Ave.
Disturbance: Harper Rd., N. Eisenhower Dr., 3rd Ave.
Domestic: Beckley Xing
Drug investigate: N. Eisenhower Dr.
Drug violation: Marion St. and Glenn Ave.
Eloped/walk away: 1710 Harper Rd. (RGH)
Extra patrol: 1909 Harper Rd. (Smart Stay Hotel), 212 Park Ave. (Park Middle School), 300 block Orchard Ave., 200 block Mercer St., 200 block Temple St., 100 block E. Prince St., 100 block Clyde St. (2), 100 block Hargrove St. (2), 1900 block Harper Rd., 1000 block Woodlawn Ave., 100 block F St., 100 block Wickham Ave., 100 block Maplewood Lane, N. Eisenhower Dr. (Walmart) (3), N. Eisenhower Dr. (Sam’s) (3), N. Eisenhower Dr. (Lowe’s) (3), 100 block F St., 100 block G St., 200 block S. Kanawha St., 400 block Lewis Ritchie Dr., 100 block Patch St., 200 block Hargrove St., 100 block Galleria Plaza (2), 100 block G St. (2), 100 block F St., 100 block E St., 2893 Robert C. Byrd Dr. (Sheetz), 702 Johnstown Rd., 100 block Smoot Ave., 200 block Galleria Plaza, 200 block Maplewood Lane, 200 block Hargrove St., 1700 block Harper Rd., 600 block Johnstown Rd.
Fugitive from justice: Robert C. Byrd Dr.
Harassing phone call: N. Eisenhower Dr.
K9 Unit: 3200 block Robert C. Byrd Dr.
Laceration/cut: Edgewood Dr.
Magistrate detail: Main St.
Out of control: College Ave.
Shoplifting: N. Eisenhower Dr. (Walmart) (3)
Suspicious activity: Robert C. Byrd Dr., S. Eisenhower Dr.
Traffic stop: Marion St. and Glenn Ave., Robert C. Byrd Dr. and Maxwell Hill Rd., 2001 Harper Rd. (Omelet Shoppe), 801 N. Kanawha St. (Beckley Newspapers), 2893 Robert C. Byrd Dr. (Sheetz), 2nd St. and S. Heber St., 300 block Prince Sr., 1700 block Harper Rd., 1920 Harper Rd. (IHOP), Rural Acres Dr., Robert C. Byrd Dr. and 3rd Ave., 100 block Woodlawn Ave., 2900 block Robert C. Byrd Dr., 300 block Woodlawn Ave., 1000 S. Eisenhower Dr., 100 1st St., 400 block 3rd. Ave., 1408 N. Eisenhower Dr. (Sheetz), 3200 block Robert C. Byrd Dr., 800 Clarence W. Meadows Memorial Blvd., 100 block Howe St., 2930 Robert C. Byrd Dr. (McDonald’s)
Unwanted person: Beckley Ave., 3rd Ave.
Raleigh Sheriff
911 Hangup: Mt. Tabor, Dry Hill,
Burglar alarm: Crab Orchard, Beaver (2)
Disturbance: Daniels, Beckley, Beckley Junction, Soak Creek
Extra patrol: Fairdale, Maple Fork
K9 Unit: Maple Fork
MVA with fluids: Bradley
Reckless driver: Cranberry, Daniels
Shoplifting: MacArthur
Suspicious activity: Fairdale
Suspicious vehicle: Bradley
Traffic stop: Sweeneysburg, Beckley, Maple Fork